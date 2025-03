MM-hiihdoissa isoja ongelmia – miesten viesti myöhästyy, yhdistetyn joukkuekisa siirtyy

Trondheimin alueella puhaltavat voimakkaat tuulenpuuskat pakottivat kisajärjestäjän perumaan tälle päivälle kaavaillun yhdistetyn joukkuekisan ja siirtämään sen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Miesten maastohiihtoviestinkin alku viivästyy.

Joukkuekisan mäkiosuuden oli alun perin määrä alkaa Suomen aikaa kello 12.30, mutta kisan alkua myöhäistettiin jo torstaina sääennusteiden vuoksi kello 13.30:een.

Kun tuulet eivät ottaneet laantuakseen, alkamisaikaa siirrettiin vielä tänään kello 14:ään, kunnes lopulta järjestäjät ilmoittivat, että kilpailu jää tänään kokonaan käymättä. Uudesta ajankohdasta päätetään myöhemmin.

Todennäköisesti kisa pyritään järjestämään huomenna, sillä lauantaina ohjelmassa on yhdistetyn henkilökohtainen kilpailu. Sunnuntai on kisojen päätöspäivä, jolloin ohjelmassa on vain naisten 50 kilometrin hiihto.

Tämän päivän ensimmäinen laji on maastohiihdon miesten viesti, joka siirrettiin eilen Suomen aikaa kello 13.30:sta kello 15:een. Nyt kisajärjestäjä tiedottaa, että viesti alkaa vasta kello 15.30.

Illalla on vielä tarkoitus käydä mäkihypyn miesten suurmäki, mutta senkin kohtalo on täysin tuulista kiinni. Kisan on määrä alkaa kello 18.05, ja tuulien on ennustettu laantuvan iltaa kohti.

Juttua päivitetty kello 14.38: Lisätty tieto miesten viestin viivästymisestä.