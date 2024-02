MM-finaaliin uinut Matti Mattsson huokaisi jo alkuerässä: "Iso kivi tippui sydämeltä"

Hän oli ollut alkuerien nopein alittamalla Pariisin olympiarajan ajalla 2.09,15. Mattssonin Suomen ennätys on kahden ja puolen vuoden takaa olympia-Tokiosta 2.07,13.

Olympiarajan alitus helpotti oloa

Porilaisuimari Mattsson on ollut pitkän radan MM-altaassa 200 metrillä parhaimmillaan toinen Roomassa 2022 ja ui samalla matkalla olympiapronssia Tokiossa vuotta aiemmin. Dohassa hän antoi kunnostaan vakuuttavan näytön alkuerässä.

Hän on ensimmäinen suomalaisuimari, joka on yltänyt Pariisin kisojen tulosrajaan. Mattssonin päälajissa 200 metrin rintauinnissa Pariisin olympiatulosraja on 2.09,68.