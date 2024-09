Mitta tulossa täyteen: Manchester City -tähti puhuu jo lakosta – "Jonkun on huolehdittava meistä"

Jalkapallon pelimäärät ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. EM-kisoissa on nykyään enemmän joukkueita kuin aikaisemmin. MM-kisoissa on enemmän joukkueita kuin aikaisemmin. Uudistuneessa Mestarien liigassa on enemmän pelejä kuin aikaisemmin. Lisäksi FIFA:n suunnittelema seurajoukkueiden MM-turnaus lisää pelejä merkittävästi.