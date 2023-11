Miten eriarvoisia ihmiset ovat Suomessa? Tuore tutkimus valottaa tuloeroja

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT kertoo, että 2000-luvulla tuloerojen kasvu hidastui, mutta työmarkkinoiden eriarvoisuus on yhä useammin yhteydessä sosiaaliseen eriarvoisuuteen.

Katsauksen mukaan myös suurituloisimman yhden prosentin tulo-osuus kaikkien kotitalouksien yhteenlasketuista tuloista on kasvanut. Taustalla on erityisesti pääomatulojen kasvu ja keskittyminen suurituloisille, sillä palkkojen ja työtulojen kehitys on ollut hyvin tasaista.