Mitä SaiPan pyhimmässä juuri tapahtui? – "Piilosleikki ja vähän cokista siihen"

SaiPa-puolustaja Mikko Kousa veisteli sähkökatkoksen johtuneen kiimaliiteriksi ristityn Lappeenrannan jäähallin kuumuudesta.

Jääkiekon SM-liigan neljäs finaali keskeytettiin ensimmäisen kerran avauserässä ajassa 1.44, kun jäähallissa pimeni Lappeenrannan sähkökatkoksen myötä. Sähkökatkos kesti reilut kymmenen minuuttia, ja ottelua päästiin jatkamaan reilut 20 minuuttia sen jälkeen, kun valot olivat pimenneet.

SaiPan takalinjoilla luutiva kokenut puolustaja Mikko Kousa otti tapahtuneen kevyesti.

– No kyllä näitä nyt on ollut tässä vuosien varrella, sähkökatkoksia. Ei mitään, kiimaliiteri on niin kuuma, niin sähkö ei kestä enää, hän heitti toimittaja Vesa-Matti Savisen tekemässä MTV Urheilun erätaukohaastattelussa.

– Ei vaan, näitä käy ja tämä on elämää. Ei tässä voi oikein mitään, keskittyy omaan hommaan.

Kousa korosti, ettei sähkökatko vaikuttanut joukkueessa mitenkään.

– Pitää olla vain rauhassa ja kerätä virtaa siitä. Se on molemmille sama, ei tapahdu mitään.

Kousa tarjoili väriä kuvaillessaan tapahtumia SaiPan pyhimmässä eli pukukopissa katkoksen aikana.

– Leikittiin piilosta nyt vähän aikaa, kun oli pimeää.

– Ei mitään sen kummallisempaa. Ei se ollut mikään pitkä tauko. Pieni piilosleikki ja vähän cokista siihen, ja muutama karkki, niin avot.

0:46 Näin Lappeenrannan jäähallissa pimeni sähkökatkoksen myötä.

Toiseen erään lähdettiin tilanteessa 0–0. KalPa on finaalisarjassa ennen tätä matsia keulilla voitoin 2–1.