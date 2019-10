Mitä ihmettä? Helsinkiin ilmestyneissä katumainoksissa kehotetaan tukemaan Hongkongia – valmistaja vähäsanaisena: "Sananvapaus määrittävä tekijä"

Mainostamisen ajoitus on mielenkiintoinen, sillä Helsingin Sanomat kohautti hiljattain niin ikään Hongkongia käsittelevällä mainoksella.

Kylteistä vastaavan ulkomainontayritys JCDecauxin markkinointipäällikkö Sampo Koskinen kertoo, ettei varsinaisesti tiedä, mistä mainoksissa on kyse.

– Hongkongin tilanteesta on käyty jonkin verran keskustelua esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Sananvapaus on tässä määrittävä tekijä. Kaikilla, jotka haluavat tuoda asiansa julki ja noudattavat lakeja, on oikeus näin toimia, hän linjaa.