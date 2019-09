Ministeri Paatero pysäytti postilakon – tarkoitus neuvotella myös jakelijoiden työehtosopimukset

Postissa haluttiin siirtää 700 työntekijää halvemman työehtosopimuksen piiriin samaan aikaan, kun postin johdon palkat ja palkkiot ovat nousseet. Asiassa on otettu aikalisä, kun valtio-omistajaa edustava Paatero tarttui tiukalla otteella työehtokiistaan. Paateron mukaan aikalisää tarvittiin myös sen vuoksi, koska postissa on samanaikaisesti päättymässä yli 8 000 jakelijan työehtosopimus.

– Nyt on sovittu, että neuvotellaan samanaikaisesti molempien työntekijäryhmien kanssa, Paatero sanoo.

Paateron mielestä kiistassa olennaisinta on työntekijöiden palkkataso, vaikka kyse ei ole pelkästä palkasta, vaan myös siitä, miten työehtosopimuksen sisältöä joustavoitetaan.

Näistä molemmista asioista on tarkoitus aloittaa työnantajan ja työntekijöiden väliset neuvottelut lähipäivinä.

– Ja minä tulen hyväksymään sen, mistä he keskenään pääsevät sopimukseen. Haluan antaa heille mahdollisuuden neuvotella, Paatero sanoo.

Paateron mukaan korjausliikkeiden lähtökohta on oltava, että posti pärjää liiketoiminnassaan ympäristössä, jossa kirjeiden määrä on romahtanut. Tarkoitus on työryhmän kanssa miettiä keinoja, miten perinteinen postin toiminta voidaan yhdistää muiden liiketoimintojen kanssa.