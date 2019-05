Miltton Networksin osakas Elina Moisio jättäytyy pois hallitusneuvotteluista: "Selvyyden vuoksi on parempi etten jatka"

– Selvyyden vuoksi on parempi etten jatka Vihreiden neuvotteluryhmässä. Hallitusneuvottelut ovat yhteiskunnallisesti herkkä tilanne ja on tärkeää varmistaa että vihreällä neuvotteluryhmällä on täysi työrauha, Moisio sanoo tiedotteessa.