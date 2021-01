Miltä kuulostaisi lenkki alpakan kanssa? Lehtimäen sisarukset ottaisivat eläimen kotiinkin – vanhemmat eri linjoilla

Kun sisaruksilta kysyy, että oliko alpakoiden ulkoiluttaminen jotenkin hassua, molemmat vastaavat epäröimättä kieltävästi. No miksi ei?

– Siks koska alpakat on söpöjä, vastaus kuuluu.

Alpakka on turvallinen eläin

Yrittäjä Mira Tiinus Holvin Alpakoista kertoo, että palaute alpakkavaelluksista on ollut pelkästään hyvää ja kiitosta on tullut.

– Alpakka on rauhallinen, laumasidonnainen eläin. Ja on siitä kiva asiakkaiden kanssa, että se ei töni, puske, elikkä on myös turvallinen eläin. Varsinkin tällaiseen yrittämiseen.