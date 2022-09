Miljoonavoitot tehnyt Ilves saa kiekkokaudelleen täysin uudenlaisen alun – "Kuin rahaa pankkiin"

Myrrä uskoo, että CHL-ottelut auttavat joukkuetta myös kotoisessa Liigassa. Viime kaudella peräti 2,4 miljoonan euron liikevoiton tehnyt Ilves on ensi kertaa mukana Mestarien liigassa.

– Kyllä tämä meille on erittäin positiivinen juttu, ja me ammennetaan varmasti sieltä joka hetkestä. Myös se, että pääsee kohtaamaan eri ympäristössä laadukkaita ammattilaisjoukkueita, on varmasti kuin rahaa pankkiin tähän kansalliseen arkeen, Myrrä toteaa.