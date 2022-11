Miljoona euroa sileäksi – entiseltä SM-liigakiekkoilijalta pysäyttävä tunnustus: "Elin noin 10 vuotta kaksoiselämää"

– Tienasin 7000 euroa kuussa käteen, mutta silti minun piti ottaa lainaa pelaamiseen. Se kertoo, että peliongelma oli iso. Summat olivat oikeasti isoja ja olen hävinnyt pelaamiseen noin miljoona euroa. Hyvistä palkoista käteen on jäänyt pieni summa velkaa, Immonen sanoi.

– En ole ylpeä peliriippuvuudesta. Sitä pidetään yleisesti heikkoutena, vaikka se onkin sairaus. Lätkämaailmassa on ollut sellainen ilmapiiri, että pitää olla kovis, eikä saa näyttää heikkouksia.

– Tärkeintä on päästä puhumaan asiasta, eikä se ei ole maailmanloppu. Peliriippuvuus on asia, mihin voi vaikuttaa ja minkä voi estää. Puhuminen on vaikeaa, mutta se auttaa todella paljon.