Miksi Ylen venäjänkielisissä uutisissa ei kerrottu Venäjän suurmielenosoituksista? – "Yle Novostin tehtäviin ei kuulu uutisoida ulkomaan asioista"

– Se on aika normaalia, että Novosti ottaa oman, Suomi-näkökulman. Verkossa ne oli kuitenkin hoidettu venäjän kielelläkin hyvin. Ainahan se muutama tv-sähke on valintaa, ja ne tehdään aikaisemmin aika pienellä porukalla. Novostin kyky reagoida viime hetkellä on aika huono. Sunnuntaipäivän aikana ei tullut oikeastaan mitään uutta Moskovasta lauantai-iltaan verrattuna. Toki (uutisissa) olisi voinut vielä olla jotain, mutta en sitä suurena puutteena pitänyt. Täytyy muistaa, että meidän venäjänkielistä uutisointia seuraava yleisö seuraa todennäköisesti muitakin medioita paljon.

– Lähtökohta on se, että Yle Novostin tehtäviin ei kuulu uutisoida ulkomaan asioista. Novosti on perustettu sitä varten, että se uutisoi Suomen tapahtumista venäjäksi täällä asuvalle venäjänkieliselle yhteisölle. Me ei ulkomaan uutisia uutisoida muuten kuin siinä tapauksessa, että sillä on selviä heijastusvaikutuksia Suomeen tai suomalaisiin. Venäjän suurmielenosoitukset ovat lähtökohtaisesti ulkomaan uutinen. Mielenosoituksilla oli myös heijastuksia Suomeen, ja Novosti uutisoi viikonloppuna Helsingin tukimielenosoituksesta. Kontekstointi Venäjän tapahtumiin jäi kuitenkin lauantain lyhyessä tv-uutislähetyksessä Helsingin tukimielenosoituksista kertoneen sähkeen yhteydessä hieman liian ohueksi, ja tämä on käyty läpi toimituksen kanssa.