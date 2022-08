Miksi viherkasvi pudottelee lehtiä? Asiantuntija listaa syyt ongelmaan

Siihen, miksi viherkasvi pudottelee lehtiä, on vaikeaa suoralta kädeltä vastata. Kasvi saattaa karistaa lehtensä, jos sen kasvupaikka on liian vetoisa; toisaalta kilpikirvakin voi aiheuttaa lehtien putoamista, kertoo floristi Katja Kalander kukkakauppa Rose Vendelasta. Jos kasvia on viemässä esimerkiksi lahjaksi, kasvin tulevan asuinpaikan olosuhteet kannattaa selvittää.