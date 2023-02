Miksi AKT hylkäsi sovintoehdotukset ja mitä nyt tapahtuu? Tästä on kyse

– Työnantajapuoli on pitänyt hyvin tärkeänä, että noudatetaan vientiteollisuuden yleistä linjaa, mitä on jo linjattu. AKT taas on sitä mieltä, että tätä ei seurata. Puheenjohtaja Kokko sanoi, että tästä systeemistä pitäisi luopua.