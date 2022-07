Säässä yllätyskäänne? "Eilen ei mistään helteistä ollut tietoakaan"

Kaikista Sateisinta on Lapissa, jonne on levinnyt hyvin voimakas yhtenäinen sadealue. MTV Uutisten meteorologi Miina Manninen kertoo, että jo lauantai-iltapäivänä Muoniossa ja Saarijärvellä on tullut yli 25 millimetriä vettä. Manninen arvioi, että sade saattaa jatkua läpi yön, jolloin sademäärä voi olla jopa 50 millimetriä.