Mikko Rantasen komea osuma päätti pitkän putken – Colorado suli pahasti

Rantasella on nyt koossa tältä kaudelta tehot 27+40=67. Hän on suomalaispelaajista NHL:n pistepörssissä parhaimmissa asemissa yhdeksäntenä. Tätä ennen hänen kauden pisin maaliton jaksonsa oli neljän ottelun mittainen. Colorado jatkaa häviöstä huolimatta länsilohkon ja koko liigan kärkipaikalla.

Barkov jatkoi pistetehtailua

Barkovilla on koossa tehot 26+31=57. Viimeisissä kuudessa pelissä on syntynyt yhteensä 12 pistettä. Neljä perättäistä voittoa ottanut Florida on itälohkon kärjessä tasapisteissä Carolina Hurricanesin kanssa. Pittsburgh on itälohkossa viidentenä, kuuden pisteen päässä tästä kaksikosta.

Matthewsille hattutemppu

Tappio on yksi Detroitin rumimmista tällä vuosituhannella. Red Wingsin puolustus on vuotanut kotikaukalossa ennenkin tällä kaudella, sillä toissa viikolla Toronto kaatoi Detroitin vieraissa 10–7. Arizona on ulkona pudotuspelitaistelusta, mutta on päässyt oivaan maalivireeseen. Edellisessä pelissään Coyotes voitti Ottawan 8–5, joten joukkue on rohmunnut kahdessa pelissä nyt 17 maalia. Detroitia vastaan Arizonan tehomies oli pisteet 2+2 iskenyt Nick Schmaltz.