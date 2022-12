Mikko Mannerille tylyä piikkiä C Moren studiossa – "Paskapuhetta"

Brynäs hävisi lauantaina Frölundalle kotonaan 2-5, ja se oli jo viides peräkkäinen tappio. Brynäs on sarjassa toiseksi viimeisenä kaksi pistettä perässä pudotuspelien ensimmäisen kierroksen paikkaa. Ruotsin C Moren studiossa keskusteltiin Brynäsin tilanteesta ja lopputulemana oli, että Brynäsiltä puuttuu rakennellisuutta. Manner ei kuitenkaan ollut samoilla linjoilla.

– Kun menee heikosti, niin kaikki näkevät vain huonot asiat. Minä näen positiivisia asioita ja tuen joukkuetta. Löydämme tien voittoon. Nyt ottelu on ohitse ja katsomme ensi viikkoa sekä asioita, joita voimme parantaa, Manner totesi.

C Moren asiantuntija Petter Rönnqvist kuunteli haastattelua ja antoi sen jälkeen oman ironiaa täynnä olevan näkemyksensä.

– Todella hyvä, ei tarvitse kuin jatkaa. He pelaavat, taistelevat, mitään ei ole rakenteellisesti vialla, vain muutamia virheitä ja siksi on hävitty viisi peliä putkeen. Se on silkkaa paskapuhetta, Rönnqvist sanoi.