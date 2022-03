Mikko Koivun paita nousi Minnesotan hallin kattoon – joukkueelta ja faneilta upea ele

Minnesotan kapteenina yksitoista kautta pelannut Mikko Koivu pelasi Minnesotassa yli tuhat NHL-runkosarjaottelua pistein 205+504=709. Hänellä on edelleen eniten otteluita, pisteitä ja syöttöjä Minnesotan paidassa. Koivu on toinen suomalaispelaaja, jonka numeron NHL-seura jäädytti tällä kaudella. Helmikuun lopulla Pekka Rinne sai vastaavan kunnian Nashvillen ensimmäisenä pelaajana. Koivu on kaikkiaan kuudes suomalaispelaaja, jonka pelinumeron NHL-seura on jäädyttänyt.