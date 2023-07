Miki Liukkosen muistokeräykseen lahjoitettu liki 70 000 euroa

4. heinäkuuta menehtyneen kirjailija Miki Liukkosen muistokeräykseen on lahjoitettu jo miltei 70 000 euroa. Muistokeräys on perustettu Mieli ry:n verkkosivuille Kulttuurinpuolustajat-nimisen yhteisön toimesta.

"Kunhan tämä sumu tästä vähän hälvenee, saatamme hiljalleen erottaa kaiken hämärän seasta hahmoja, ääriviivoja, saatamme kuulla puhetta ja musiikkia. Kaikki on vielä etäistä ja epäselvää, mutta asiat kyllä selkeytyvät aikanaan ja kunhan se niille sopii. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin edetä, puolisokeana, kohti ääniä ja ihmisiä, jotka kaikki katsovat kohti, kiinnostuneena, jokainen valmiina kertomaan oman tarinansa. Saatat jo tuntea, kuinka sinua tartutaan kädestä; joku on tarttunut sinua kädestä ja johdattaa sinua nyt sumun halki määrätietoisesti. Ja vaikka et ole varma minne olette matkalla, sinulle kerrotaan, että määränpää, vastaus, on ollut kaiken aikaa aivan silmiesi edessä."