Mikä yhdennäköisyys! Erna Husko muuntautui Pamela Andersoniksi – somessa ylistetään

Yhdysvalloissa suosittu halloween on rantautunut viime vuosina enenevissä määrin Suomeen ja saanut niin julkisuudesta tutut kasvot kuin tavan tallaajatkin sonnustautumaan mitä kekseliäimpiin asuihin.

Sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Erna Husko jakoi Instagram-tililleen videon, jolla hän on muuntautunut Baywatch-tähti ja ex-Playboy-malli Pamela Andersoniksi. Videolla Huskolla on samanlainen tyyli kuin Andersonilla vuoden 1996 Barb Wire -elokuvassa.