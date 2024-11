Mikä muodonmuutos! Harper Beckham poseeraa iltapuvussa Victoria-äitinsä rinnalla

Entisen huippujalkapalloilijan David Beckhamin , 49, ja muotisuunnittelija Victoria Beckhamin , 50, kuopus Harper on 13-vuotias ja selkeästi kasvanut lapsesta nuoreksi naiseksi.

Äiti on jakanut tyttärestään ja itsestään kuvia Instagramissa 6. marraskuuta, kun Victoria palkittiin Harper’s Bazaar -lehden Women of the Year -gaalassa vuoden yrittäjänä.