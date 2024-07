David Beckham julkaisi koskettavat päivitykset – Harper-tytär täytti 13

David ja Victoria Beckhamin tytär Harper Seven täytti 13 vuotta. David Beckham julkaisi Instagramissa kaksi suloista päivitystä tyttärensä synttäreiden kunniaksi.

Toiseen postauksista Beckham on koonnut kuva- ja videokimaran ikimuistoisista hetkistä Harperin elämästä.

View this post on Instagram

– Sinusta on kasvanut kiltti, antelias ja kaunis nuori nainen. Sinulla on hämmästyttävin sydän ja hämmästyttävin hymy, jota rakastamme niin paljon. Ole aina se kaunis ihminen, joka olet. Harper Seven olet maailmani, Beckham kirjoittaa koskettavasti.