Mikä maali Mestarien liigassa: "hirvittävä spurtti", peippaukset ja nami sisään

Näet osuman C Moren selostajan Tuomas Virkkusen tulkinnan kera ylälaidan videolta.

Jatkopaikka ratkeaa kahden ottelun yhteismaalien perusteella, joten Benfica on todella vahvoilla.

Voit katsoa ottelua suorana lähetyksenä C More Sport 2 -kanavalta ja C Moren suoratoistopalvelusta.