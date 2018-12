Mikä aiheutti reiän avaruusalukseen? Kansainvälisellä avaruusasemalla "ennenkuulumaton" operaatio – kosmonautit tutkivat vioittunutta alusta ulkoapäin

Sojuz MS-09 -avaruusalus on tällä hetkellä kytkettynä Kansainväliseen avaruusasemaan. Venäläiset Kosmonautit aikovat viettää noin kuusi tuntia avaruusaseman ulkopuolella ottaakseen selvää, mikä aiheutti reiän kesällä avaruuteen laukaistuun alukseen.

Ennenkuulumaton avaruuskävely

Kyseessä on kuitenkin äärimmäisen hankala operaatio, koska kantorakettia ei ole suunniteltu korjattavaksi avaruudesta käsin. Venäjän avaruusjärjestö Roscosmoksen johtaja Dmitri Rogozin kuvaili kosmonauttien avaruuskävelyä ennenkuulumattoman monimutkaiseksi.

Reikä paikattiin teipillä

Avaruusaseman työntekijät paikkasivat reiän tuolloin teipillä ja arvioivat, että reiän on saattanut aiheuttaa jokin nopeasti avaruudessa liikkunut kivensiru, joka on osunut rakettiin. Nyt tämä teoria on kuitenkin suljettu pois.