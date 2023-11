Mika Aaltolalta selitys kohauttaneeseen Elämäni Biisi -tarinaansa – "Elvytyskieltoa pitää aina kunnioittaa"

Elvytyskieltoa on aina kunnioitettava, linjaa presidentiksi pyrkivä Mika Aaltola TikTok-videossa.

Taustalla on viime lauantain Elämäni biisi -ohjelma, jossa Aaltola esiintyi neljän muun presidenttiehdokkaan ohella.

Aaltolan mukaan miehen vaimo oli mennyt taannoin tajuttomaksi. Paikalle tullut ambulanssihenkilökunta oli todennut, että vaimolla on elvytyskielto.

Saattohoitolääkäri ihmetteli IL:ssä

– Elvytyskielto on ihmisen ilmaisema oma tahto, jota viranomaisten täytyy noudattaa potilaslain mukaan. Jos ihminen on ilmaissut tahtonsa, hän on ajatellut, että jos tällainen tilanne tulee, hän ei halua siitä toipua, jolloin en näe tässä sankarillisuutta, Hänninen sanoi.