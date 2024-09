Miisa Nuorgam tuohtuu tv:ssä ex-kumppaninsa rahankäyttöön: "Lapsilisät ovat lähteneet kävelemään"

Someäidit -sarjan yhdeksännessä jaksossa mediapersoona Miisa Nuorgam on kipeä, kuten myös hänen lapsensa isä Eetu . Kaksikko on muuttanut eri osoitteisiin jokin aika sitten.

Nuorgam kertoo jaksossa, että Eetu on pyytänyt Nuorgamia laittamaan hänelle rahaa tai käymään tälle kaupassa.

Nuorgam jatkaa, että hänellä on parempi taloudellinen tilanne kuin Eetulla, joten hän kokee auttamisen velvollisuudekseen, koska heillä on yhteinen lapsi.

– Ei ole myöskään lapsen etu, että toisella on todella vaikeaa. Mitkä ovat omat rajani, mutta myös se, että pystyy varmistamaan, että lapsella on kaikki, mitä hän tarvitsee. Siinä on hankalaa tasapainoilla, Nuorgam pohtii jaksossa.