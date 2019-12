Mies hyväksikäytti törkeästi alaikäistä tyttöä useita vuosia – oikeus tuomitsi 6,5 vuoden vankeuteen

Satakunnan käräjäoikeus kertoo julkisessa selosteessa, että hyväksikäyttö on edennyt viestittelystä fyysiseen kosketteluun ja edelleen useisiin sukupuoliyhdyntöihin.

Rikoskokonaisuus on käräjäoikeuden mukaan alkanut syksyllä 2013 ja päättynyt kesällä 2019. Suurimman osan tästä ajasta rikoksen uhriksi joutunut tyttö on ollut alle 18-vuotias. Käräjäoikeuden mukaan Jikor Kjell John Högerman, 48, on syyllistynyt törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja törkeään raiskaukseen.