Metsästäjän haulikko laukesi koiran hypättyä ja nainen kuoli – tällaisen tuomion metsästäjä sai

– Aseen käsittelyn perusasioita on, että ase on muutoin kuin ammuntatilanteessa varmistettu ja sormet ovat liipaisinkaaren ulkopuolella. Ladatun varmistamattoman aseen laukeaminen ennemmin tai myöhemmin on todennäköistä ja vahingon tapahtuminen oletettavissa, tuomiossa sanotaan.

Koiran hyppääminen ei poista vastuuta

Puolustus: Tapaturma, josta ei pidä rangaista

– On myös mahdollista, että varmistin on lähtenyt pois sillä hetkellä, kun (syytetty) on tarrannut aseesta kiinni, kun ase on meinannut koiran hypätessä pudota olalta, vastauksessa sanotaan.