Vakava välikohtaus Itäkeskuksen metroasemalla johti vankeustuomioon: Mies laukaisi aseensa kahdesti painiessaan vartijan kanssa

Syyttäjä haki miehelle tuomiota järjestyksenvalvojan tapon yrityksestä. Poliisi on aiemmin kertonut, että järjestyksenvalvoja oli tilanteessa puuttunut epäiltyyn huumekauppaan ja sen aiheuttamaan häiriöön aukiolla.

Oikeus: Mies olisi halutessaan voinut ampua järjestyksenvalvojaa kohti

– Mahdollisesti ladatun aseen piteleminen siten, että ase on myös lauennut kahdesti osoittaen sattumanvaraiseen suuntaan, on aiheuttanut vakavaa vaaraa toisten hengelle ja terveydelle. Tapahtuman aikaan paikalla on (valvojan) lisäksi ollut lähistöllä useita ihmisiä, oikeus sanoi tuomiossaan.