Metsä- ja ruohikkopaloista varoituksia tänään Suomessa laajasti

Eteläisessä Suomessa on voimassa laajasti metsäpalovaroitus. Se koskee Satakuntaa, Varsinais-Suomea, Uuttamaata, Kanta-Hämettä sekä Kymenlaaksoa.

Sateita tuskin saadaan Suomessa tänäänkään. Koko maahan on odotettavissa poutapäivä.

Sää on pääosin puolipilvistä. Selkeää on lähinnä Käsivarren Lapissa. Lännessä sää on melko lämmintä, muualla maassa hieman viileämpää.