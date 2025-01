Mestarien liigassa valmentajapotkut – hotellilla odotti karu yllätys

Saksan suurseura Borussia Dortmund on antanut potkut päävalmentajalleen Nuri Sahinille, kertoo seura tiedotteessaan.

Dortmund kärsi tiistai-iltana vierastappion Bolognalle, jolle voitto oli tämän kauden Mestarien liigassa vasta ensimmäinen laatuaan.

Sky Sportsin ja Bildin tietojen mukaan Sahin sai kuulla potkuistaan heti ottelun jälkeen joukkueen päästyä takaisin hotellille.

0:55 Dortmund mureni Mestarien liigassa – Bologna iski kaksi maalia kahteen minuuttiin.

Bundesliigassa Dortmund on vasta kymmenentenä, kun eroa sarjaa johtavaan Bayern Müncheniin on jo kymmenen pistettä. Mestarien liigan sarjataulukossa sijoitus on 13, kun viime kaudella joukkue selvisi finaaliin.

– Valitettavasti emme ole onnistuneet täyttämään Borussia Dortmundin urheilullisia tavoitteita tässä vaiheessa kautta. Toivon tälle erityiselle seuralle kaikkea hyvää, Dortmundia pelaajaurallaankin edustanut Sahin sanoo.

Dortmund tiedottaa uudesta päävalmentajastaan myöhemmin. Joukkueen peräsimeen on huhuiltu viime viikkoina muun muassa Manchester Unitedista potkut saanutta Erik ten Hagia.