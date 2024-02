Mestarien liigan pudotuspelit alkavat! Mika Väyrynen pitää kiinni voittajasuosikistaan: "Tuloskunto löytynyt"

MTV Urheilun asiantuntija Mika Väyrynen nosti Arsenalin Mestarien liigan voittajasuosikiksi jo syksyllä. Kausi on saanut hänet hieman epäröimään, mutta Arsenal on edelleen Väyrysen papereissa korkealla.

– Mikel Artetan prosessi on edelleen käynnissä, ja pelaaminen on ollut hyvää ja Valioliigassa kulkee. Pieni dippi oli jossain kohtaa, mutta nyt on taas tuloskunto löytynyt, Väyrynen sanoo.