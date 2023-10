"Merkittävää edistystä" Kreikan taloudessa

EU:n valtiovarainministerit koolle – puolet EU-maista on velkaantunut enemmän kuin saisi

Päätöksensä myötä S&P on kolmesta suuresta Yhdysvaltain luottoluokitusyhtiöstä ensimmäinen, joka on nostanut Kreikan luottoluokituksen niin kutsutusta spekulatiivisesta investointitasolle.



– Vuosien 2009–2015 velkakriisin jälkeen on edistytty merkittävästi Kreikan taloudellisen ja fiskaalisen epätasapainon korjaamisessa, S&P sanoi ja alleviivasi julkisen talouden kohentuvan vakauttamisponnistelujen ansiosta.



S&P odottaa Kreikan hallituksen saavuttavan tänä vuonna vähintään 1,2 prosentin perusylijäämän suhteessa BKT:hen. Tämä ylittää selvästi tavoitteen. Lisäksi luottoluokittaja odottaa perusylijäämän kasvavan 2,3 prosenttiin BKT:sta seuraavien kolmen vuoden aikana.