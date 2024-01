Mediat: Latvialainen europarlamentaarikko paljastui Venäjän vakoojaksi

Latvialainen europarlamentaarikko Tatjana Zdanoka, 73, on toiminut ainakin toistakymmentä vuotta Venäjän tiedustelupalvelun FSB:n vakoojana, kertoi ruotsalaislehti Expressen maanantaina. Lehden tiedot perustuvat venäläisen Insider-uutissivuston sekä latvialaisen Re:Baltica-sivuston ja virolaisen Delfi-sivuston kanssa yhteistyössä tehtyyn tutkivaan journalismiin.



Tietojen lähteenä ovat olleet Zdanokan vuodetut sähköpostit, joita hän on lähettänyt kahdelle eri yhteyshenkilölle FSB:ssä. Zdanokan epäillään vakoilleen Venäjälle ainakin vuosina 2004–2017.



Zdanoka on muutenkin ollut jo pitkään tunnettu avoimesta Venäjä-myönteisyydestään. Hän on muun muassa levittänyt tietoja venäläisiin väitetysti kohdistuneista rikoksista Baltiassa ja ajanut Venäjään myönteisesti suhtautuvaa politiikkaa.



Zdanoka kieltäytyi vastaamasta Insiderin hänelle esittämiin kysymyksiin.



– Nämä kysymykset perustuvat tietoihin, joita teillä väitetysti on, mutta joita teillä ei pitäisi olla, Zdanoka vastasi sähköpostilla.



Europarlamentaarikko ei sinänsä kiistänyt, etteivätkö vuodetut sähköpostit olisi aitoja. Hän kuitenkin kiisti tietäneensä, että niiden vastaanottajat olisivat olleet FSB:n palveluksessa.



– Ainoat ihmiset, joiden kanssa olen istunut samassa pöydässä ja joista tiedän varmasti, että he ovat FSB:n virkailijoita, ovat Vladimir Putin ja (Venäjän ulkomaantiedustelun johtaja) Sergei Naryshkin.