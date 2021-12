Me Naiset: Krista Kiuru, 47, on raskaana – "Vanha, osin kipeäkin unelma"

Kiurun raskaudesta on tiennyt vain hänen lähipiirinsä. Kiurun ja hänen avopuolisonsa, myyntijohtaja ja varainhoitaja Simo Rahikaisen lapsen on määrä syntyä maaliskuun lopulla.

– Se on vanha, osin kipeäkin unelma. Yhä tuntuu uskomattomalta, että tämä on minullekin mahdollista.

Kiuru on tullut korona-aikana suomalaisille tutuksi muun muassa koronalinjauksistaan.

Hän kertoo Me Naisille olevansa poissa ministerin tehtävistä syksyyn asti. Vielä ei ole tiedossa, kuka astuu tuuraamaan Kiurua ministerin tehtävissä.

– SDP:llä on paljon osaavia tekijöitä, hyviä vaihtoehtoja on varmasti, hän kommentoi Me Naisille.