May penää kompromisseja parlamentilta uudella brexit-lakiehdotuksella – "Muuten on riski painajaismaisesta tulevaisuudesta"

Britanniassa pääministeri Theresa May lupaa kansanedustajille mahdollisuuden äänestää uuden brexit-kansanäänestyksen järjestämisestä, jos he hyväksyvät hallituksen lakiesityksen EU-erosta. Äänestyslupaus on yksi muutoksista, jotka May on tänään esittänyt EU-erosuunnitelmiin.