Matti Suur-Hamarin näyttävä TTK-debyytti herkisti yleisön ja Jorma Uotisen: "Tanssilla ei ole rajoja"

Lumilautailija Matti Suur-Hamari ja hänen tähtiopettajansa Katri Riihilahti starttasivat oman TTK-kautensa quickstepillä. Kappaleena heidän tanssinsa taustalla soi Tony Crane and His Band -yhtyeen versioima I'm so Excited, joka tunnetaan alunperin The Pointer Sisters -bändin kappaleena.