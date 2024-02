Matias Maccelli iski maalin – Kaapo Kakko pisteille, Rangers kovassa vedossa

Suomalaisista New Jerseyn Erik Haula ja Santeri Hatakka kirjasivat kumpikin itselleen yhdet syöttöpisteet Jack Hughesin ja Dawson Mercerin maaleista.

Devils oli laukonut itselleen jo toisen erän alussa hyvän 3–0-johtoaseman. Kraken avasi ottelun pistetilinsä vasta viimeisessä erässä Will Borgenin osumalla.

Seattle on hävinnyt kymmenestä viimeisestä ottelustaan kahdeksan. New Jersey taas on lyönyt kymmenestä viimeisestä vastustajastaan neljä.