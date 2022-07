Marja Hintikka järjesti extempore juhlat naapureilleen – väläytteli myös eläkepäivien bisnesideaa: "Tän homman osaan"

Radio- ja TV-juontaja Marja Hintikka , 43, teki julkaisun munkinpaistourakastaan omalla Instagram- tilillään . Kesäisessä julkaisussa hän pitelee kädessään lautasellista munkkeja, ja hän on ikuistanut videolle urakan sokerointivaihetta.

View this post on Instagram

– Eikun iso kasa munkkeja ja naapurit extempore mukaan juhliin. On ne vaan maagista kamaa just paistettuna ja runsaalla sokerilla, hän kertoo.

Marja Hintikka on journalisti ja talk show -emäntä. Hänellä ja Ile Uusivuorella on kolme yhteistä lasta, joita he eivät ole tietoisesti tuoneet julkisuuteen.