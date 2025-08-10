Paljastuksia Simpsoneiden tulevasta kaudesta – he ovat mukana

Simpsons_S35_16x9_clean
Julkaistu 54 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Simpsoneista starttaa Yhdysvalloissa pian jo 37. tuotantokausi. 

Huippusuositun keltaisen perheen seikkailuja on seurattu jo 36. kauden verran. Rapakon takaa kantautuu tieto, että Simpsonit-sarjasta starttaa Yhdysvalloissa tulevana syksynä jo 37. tuotantokausi. 

San Diegossa järjestettävässä vuotuisessa Comic Con -tapahtumassa tehtiin paljastuksia tulevasta kaudesta. Sarjan luoja Matt Groeningin johdolla kerrottiin jaksoissa kuultavista vierailevista ääninäyttelijöistä. 

Tulevalla kaudella ovat mukana muun muassa Succession-sarjasta pystin Emmy-gaalassa pokannut Kieran Culkin, Glenn Howerton Elämää Philadelphiassa -komediasta sekä Paluu pulpettiin -sarjasta tuttu Danny Pudi

Paneelissa kerrotiin myös, että vuoden Kauhujen talo -halloween-jaksossa nähdään Idris Elba, Michael Keaton ja Viola Davis. 

Lue myös: Nämä Simpsoneissa tehdyt ennustukset ovat käyneet toteen – yksi toteutuu tällä viikolla

Groening vitsaili myös lavalla Simpsoneiden suosiosta ja "ennustuksista". 

– Loppua ei ole näkyvissä. Jatkamme edelleen. Jatkamme, kunnes joku kuolee. Kun tiedät kuka kuolee, Simpsonit ennustavat, että kaduilla tanssitaan. Paitsi, että presidentti Vance kieltää tanssimisen, hän vitsaili lavalla. 

Lisää aiheesta:

Marge Simpsonin kuolemasta huhutaanTiesitkö nämä? Simpsonit-sarja on täynnä piilotettuja vitsejä – Homerin hiukset muodostavat kirjainyhdistelmänNämä Simpsoneissa tehdyt ennustukset ovat käyneet toteen – yksi toteutuu tällä viikollaSimpsoneiden uudet jaksot starttaavat – tätä kaudella on luvassaGame of Thrones -komistus vierailee Simpsoneissa – tältä hänen roolihahmonsa näyttää28 vuotta ruudussa! Kaunarit-Eric paljasti suosikkikohtauksensa
SimpsonitTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Simpsonit