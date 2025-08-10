Paljastuksia Simpsoneiden tulevasta kaudesta – he ovat mukana

Simpsoneista starttaa Yhdysvalloissa pian jo 37. tuotantokausi.
Huippusuositun keltaisen perheen seikkailuja on seurattu jo 36. kauden verran. Rapakon takaa kantautuu tieto, että Simpsonit-sarjasta starttaa Yhdysvalloissa tulevana syksynä jo 37. tuotantokausi.
San Diegossa järjestettävässä vuotuisessa Comic Con -tapahtumassa tehtiin paljastuksia tulevasta kaudesta. Sarjan luoja Matt Groeningin johdolla kerrottiin jaksoissa kuultavista vierailevista ääninäyttelijöistä.
Tulevalla kaudella ovat mukana muun muassa Succession-sarjasta pystin Emmy-gaalassa pokannut Kieran Culkin, Glenn Howerton Elämää Philadelphiassa -komediasta sekä Paluu pulpettiin -sarjasta tuttu Danny Pudi.
Paneelissa kerrotiin myös, että vuoden Kauhujen talo -halloween-jaksossa nähdään Idris Elba, Michael Keaton ja Viola Davis.
Groening vitsaili myös lavalla Simpsoneiden suosiosta ja "ennustuksista".
– Loppua ei ole näkyvissä. Jatkamme edelleen. Jatkamme, kunnes joku kuolee. Kun tiedät kuka kuolee, Simpsonit ennustavat, että kaduilla tanssitaan. Paitsi, että presidentti Vance kieltää tanssimisen, hän vitsaili lavalla.