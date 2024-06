Malawin varapresidentti menehtyi lento-onnettomuudessa

Asiasta uutisoi Reuters. Malawi on Itä-Afrikassa sijaitseva valtio.

– Olen pahoillani, kun joudun ilmoittamaan teille kaikille, että tämä on kääntynyt kauheaksi tragediaksi. Etsintä- ja pelastusryhmä on löytänyt koneen kukkulan läheltä. He ovat löytäneet sen täysin tuhoutuneena, eikä eloonjääneitä ole, Chakwera sanoi Reutersin mukaan.