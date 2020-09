Madridissa sadat protestoivat köyhien korttelien koronarajoituksia vastaan

Rajoitusalueilla asuvat saavat liikkua alueen sisällä vapaasti, mutta alueelta saa poistua vain töihin, kouluun tai lääkärinhoitoon. Kaikki alueiden puistot on suljettu, ja ravintoloiden on pantava ovet säppiin viimeistään kymmeneltä.

New Yorkissa yli tuhat uutta tartuntaa

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa rekisteröitiin yli tuhat uutta koronavirustartuntaa vuorokauden sisällä ensimmäistä kertaa sitten alkukesän. Luvut kertovat, että hieman yli prosentilla testatuista todettiin tartunta. New Yorkin terveystilanne on parantunut pandemian ensimmäisen aallon pahimmista päivistä keväällä, ja joitakin rajoituksia on hellitetty.