Sudanissa varaudutaan uusiin sotilasvallankaappausta vastustaviin mielenilmauksiin – "todellinen testi” verenvuodatuksesta syytetylle armeijalle

Sudanin armeija kaappasi vallan maanantaina. Useita ihmisiä on sittemmin kuollut mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välisissä yhteenotoissa.

Ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut ja 170 haavoittunut vallankaappauksen jälkeisissä mielenilmauksissa, kertovat lääkintälähteet. Heidän mukaansa turvallisuusjoukot ovat käyttäneet mielenosoittajia vastaan kyynelkaasua, kovia panoksia ja kumiluoteja.

Lauantainen mielenilmaus mittaa armeijan aikeet

Yhdysvallat on pyytänyt turvallisuusjoukkoja pidättäytymään kaikesta mielenosoittajiin kohdistuvasta väkivallasta. Nimettömänä asiaa kommentoinut yhdysvaltalaisvirkamies arvioi lauantaisten mielenosoitusten olevan ”todellinen testi”, joka mittaa armeijan aikeita.

Internet on poikki ja sotilaat partioivat kaduilla

Tänään aamulla puhelinyhteydet olivat suurelta osin poikki ainakin pääkaupunki Khartumissa. Yhteydet internetiin ovat olleet laajalti estettynä, ja valtaosa Khartumin kaupoista on ollut kiinni. Monet siviilivirkamiehet ovat kieltäytyneet tekemästä töitä ennen siirtymäajan hallinnon palauttamista.

Tämän lisäksi Afrikan koillisosassa sijaitsevan valtion rahahanoja on laitettu säppiin. Muun muassa Maailmanpankki on ilmoittanut jäädyttävänsä avustukset Sudanille. Lisäksi Yhdysvallat on keskeyttänyt satojen miljoonien dollarien avun Sudanille.