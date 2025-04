Maapallo poltettiin Eduskuntatalolla – "Orpo" ja "Purra" seurasivat sivusta

Elokapina järjesti Eduskuntatalolla "performanssin", jolla vastustettiin hallituksen tekemiä päätöksiä kehysriihessä.

Elokapinan mielestä hallituksen eilen julkistamat päätökset kehysriihestä osoittavat, että ilmastolain rikkominen jatkuu.

– Riihessä ei tehty ilmastokriisin pysäyttämiseksi tarvittavia päätöksiä. Pariisin ilmastosopimuksen mukaan Suomen pitäisi olla hiilineutraali jo tämän vuoden aikana. Suomen valtio on epäonnistunut tässä, mutta kaiken lisäksi hallitus pyrkii vesittämään lainmukaiset ilmastovelvoitteensa taloudelliseen kilpailukykyyn vedoten, järjestö kritisoi.

Elokapina kertoo jatkavansa kapinoimista planeetan puolesta järjestämällä performanssin. Performanssi alkoi kello 14 Eduskuntatalolla samaan aikaan, kun poliitikot kokoontuivat iltapäivän kyselytunnille.

Eduskuntatalon edustalle tuotiin valtiovarainministeri Riikka Purraa (ps.) ja pääministeri Petteri Orpoa (kok.) esittävät karikatyyrihahmot, joilla oli valtavat, yli metrin kokoiset paperimassasta valmistetut päät. Performanssissa kuultava puhe parodioi poliitikkojen päätöksiä.

Performanssi sisälsi tulta

Näin maapallo tuotiin paareilla paikalle.Lehtikuva

Performanssissa poltettiin maapallo "silmiemme edessä tuhkaksi", kuten Elokapina muotoili tiedotteessaan.

Mielenilmauksen turvallisuuteen oli tulen vuoksi kiinnitetty erityistä huomiota, järjestö kertoo.Lehtikuva

– Suunnitteluvaiheessa konsultoimme tulen kanssa työskentelemisen ammattilaisia, ja mielenilmauksen järjestämisessä huomioimme muun muassa tuuliolosuhteet. Paikalla on turvallisuusvastaava, jolla on alkusammutusosaaminen, ja mielenosoittajilla on mukanaan sammutusvälineet.

Lopuksi palanut maapallo sammutettiin vedellä.Lehtikuva

Elokapinan mukaan performanssista ei aiheudu haittaa tai uhkaa ympäristölle.