Maantiesiltoja rapistuu huonoon kuntoon nopeammin kuin niitä ehditään korjata

Kaikkiaan maantiesiltoja on Suomessa noin 15 000. Siltoja ei ehditä viraston mukaan korjata samaa vauhtia kuin niiden kunto heikkenee.



Taitorakenneyksikön päällikkö Markku Äijälä Väylävirastosta arvioi tiedotteessa, että liian alhainen vuosittainen rahoitus on syynä siltojen kunnon heikkenemiseen. Korjauskustannuksia on hänen mukaansa nostanut myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan, minkä vuoksi samalla rahalla saa korjattua aiempaa vähemmän.