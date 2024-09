Maailman ykkönen vakuuttavasti US Openin finaaliin – vastaan kotiyleisön suosikki

– Häntä (Draperia) on kovin vaikea voittaa, joten olen kovin innoissani selviydyttyäni finaaliin, Sinner jatkoi.

Sinner on ensimmäinen italialaismies, joka on edennyt Yhdysvaltain avointen finaaliin. Hän kohtaa loppuottelussa yhdysvaltalaisen Taylor Fritzin .

Maailmanlistalla sijalla 12 oleva Fritz voitti omassa välierässään maanmiehensä Frances Tiafoen lukemin 4–6, 7–5, 4–6, 6–4, 6–1. Fritz on 15 vuoteen ensimmäinen yhdysvaltalaispelaaja, joka on edennyt US Openin miesten kaksinpelin finaaliin.