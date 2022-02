Maailman johtajat tuomitsevat kovin sanoin Venäjän hyökkäyksen: "Euroopan ja vapaan maailman täytyy pysäyttää Putin"

– Tuomitsen jyrkästi Venäjän harkitsemattoiman hyökkäyksen Ukrainaan. Se vaarantaa lukemattomien siviilien hengen. Se on räikeä rikos kansainvälistä oikeutta kohtaan ja uhkaa Euro-atlanttista turvallisuutta. Nato-liittolaiset vastaavat Venäjän toistuvaan agressioon, kirjoittaa Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg Twitterissä.

"Putin valitsi tuhoisan polun"

– Rukouksemme ovat Ukrainan kansan puolella. He kärsivät epäoikeudenmukaisesta ja aiheettomasta hyökkäyksestä. Kokoonnumme tänään G7-maiden johtajien kanssa. Yhdysvallat ja liittolaisemme kohdistavat ankaria pakotteita Venäjälle, vakuutti Yhdysvaltain presidentti Joe Biden.

– Venäjän on välitömästi lopetettava sotilaalliset toimet Ukrainassa. Ranska on Ukrainan kansan puolella. Ranska tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen , sanoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

– Olen tyrmistynyt Ukrainan kammottavista tapahtumista. Olen keskustellut presidentti Zelenskyin kanssa seuraavista toimenpiteistä. Presidentti Putin on valinnut verisen ja tuhoisan polun käynnistämällä epäoikeutetun hyökkäyksen Ukrainaan. Britannia ja liittolaisemme vastaavat päättäväisesti twiittaa Britannian pääministeri Boris Johnson.

"Kauhea päivä Ukrainalle, synkkä Euroopalle"

– Tämä on kauhea päivä Ukrainalle ja synkkä päivä Euroopalle. Venäjän on vetäydyttävä välittömästi Ukrainasta. Hyökkäys on räikeä rikos kansainvälistä oikeutta kohtaan, totesi Saksan liittokansleri Olaf Scholz.