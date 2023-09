Lukko survoi Kärpät yhä syvemmälle, Jukurit haki Lahdesta röyhkeän ryöstön – näin SM-liigassa pelattiin lauantaina

Rauman Lukko katkaisi kolmen ottelun tappioputkensa Oulussa. 3–2-vierasvoitto on Lukolle kauden ensimmäinen täysi kolmen pisteen potti. Ottelu ratkesi päätöserän viimeisellä kymmenminuuttisella Brayden Burken ylivoimamaaliin.

Alavireisesti kauden avannut Kärpät hävisi nyt kolmannen ottelun peräkkäin. Joukkueen ainoa voitto on avauskierrokselta Sportia vastaan. Kärpät on sarjan viimeisenä. Se on ainoa joukkue, joka ei ole onnistunut ottamaan täyttä pistepottia kertaakaan.