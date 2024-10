Lukas Hradeckyn joukkuetoveri rajussa onnettomuudessa – nyt tuli harmillinen tieto

– Hänen pelaamisensa on yhä auki. Nämä eivät ole helppoja tilanteita, ja hänen täytyy päästä yli tästä. Olemme iloisia, ettei hänelle käynyt pahemmin, Saksan entinen maajoukkuepelaaja Rolfes sanoi.

Boniface on ollut tärkeä pelaaja Suomen maajoukkuemaalivahti Lukas Hradeckyn kipparoimalle Leverkusenille. Boniface on tehnyt tällä kaudella seitsemän maalia kymmenessä ottelussa. Hänen tilalle avauskokoonpanoon kaavailtu tshekkihyökkääjä Patrik Schick on tehnyt kahdeksassa ottelussa vain yhden maalin.