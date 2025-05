Love Island -Alina muutti 18-vuotiaana tuntemattomaan kaupunkiin ja aloitti alusta: "Minä halusin sitä"

Love Island Suomi -villan uusin vahvistus on Alina, 22.

Love Island Suomi -villaan saatiin tällä viikolla nähdyissä jaksoissa uutta verta, kun 22-vuotias Alina sekä kolme muuta sinkkua astelivat rakkauden saarelle.

Alina on kotoisin Jyväskylästä ja työskentelee parturiyrittäjänä. Hän on opiskellut myös matkailualaa ja on koulutukseltaan matkailupalvelujen tuottaja.

Alina kuvailee olevansa luonteeltaan rauhallinen ja positiivinen ihminen. Ollessaan 18-vuotias hän muutti opintojen perässä omilleen Tampereelle, kaupunkiin, josta hän ei tuntenut ketään. Alina kokee, että tämä muovasi häntä vahvasti ihmisenä.

– Otin yhden repullisen tavaraa mukaan ja aloitin siellä alusta. Olin aluksi aika yksinäinen. Minun piti löytää kavereita ja pärjätä itsekseni, etsiä asunto ja niin edelleen, hän kertoo MTV Uutisille.

– Mutta minä halusin sitä. Halusin pois Jyväskylästä ja jotain uutta, hän jatkaa.

Alina toivoo löytävänsä Love Islandilta sekä ystäviä että rakkautta.

Alina haki mukaan Love Island Suomi -ohjelmaan, koska kaipasi hetkellistä irtiottoa arjestaan ja halusi tutustua uusiin ihmisiin.

– Arjessani en hirveästi tutustu uusiin ihmisiin, vaikka olenkin parturi. Juttelen tosi monelle ihmiselle, mutta minulle ei oikein enää aikuisiällä synny uusia kaverisuhteita, muutoin kuin työkavereiden kanssa, hän kertoo.

Lisäksi Alina toivoo, että löytäisi Love Islandilta myös rakkauden. Hänellä on taustallaan kaksi vakavaa parisuhdetta, pituudeltaan reilun vuoden–kahden mittaisia. Nyt hän on ollut sinkku jo tovin.

Alinan unelmakumppani on aikuismainen, tasapainoinen, älykäs, urheilullinen ja menevä tyyppi. Aggressiivista tai kontrolloivaa ihmistä hän ei sen sijaan katselisi vierellään hetkeäkään.

Tulevaisuudessa Alina haaveilee yrityksen luomisesta sekä matkustamisesta.

Love Island Suomi MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ma-pe. MTV Katsomo+ -tilauksella viikon jaksot ennakkoon maanantaisin.